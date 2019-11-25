Челябинск, , 20:25 — REGNUM В Челябинске работы по содержанию улично-дорожной сети с 2020 года будет выполнять новый подрядчик. Его поиски уже идут, заявила на совещании у челябинского губернатора Алексея Текслера мэр Наталья Котова.

Нынешний подрядчик завершит работу 31 декабря. С новым контракт заключат на два с половиной года. Все формальности уладят к концу декабря.

Как отметила Котова, мэрия уже создала новые критерии приёмки работ по содержанию улиц. И здесь особое внимание будет уделено применению реагентов и технологиям. Этих критериев и предстоит придерживаться новому подрядчику.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер требует отказаться от химических реагентов. Эта проблема актуальна несколько лет.

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