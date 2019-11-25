Киев, , 20:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский доволен тем, что правительство быстро подготовило, а Рада приняла госбюджет страны на 2020 год.

Об этом он заявил в своем видеообращении, обнародованном сегодня, 25 ноября.

Зеленский отметил, что впервые за 28 лет власти подготовились и приняли госбюджет без всяких «хотелок» и без всякого перераспределения «должностей».

»Очень быстро можем работать в нашей Верховной Раде, когда у нас есть монобольшинство. Я вас поздравляю и поздравляю нашу команду», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 14 ноября Верховная рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2020 год. За такое решение проголосовали 280 народных депутатов, 241 из которых представлял фракцию «Слуга народа».

В правительстве считают, что на Украине принят «хороший, реалистичный и сбалансированный бюджет, принятие которого даст нам возможность спокойно жить следующий год». Власти не исключают, что госбюджет-2020 может быть перевыполнен.