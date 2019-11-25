Барнаул, , 14:18 — REGNUM 26 ноября в Барнауле будет временно ограничена подача отопления и горячей воды для 17 жилых домов на улицах Микронная, Антона Петрова и проспекте Коммунаров. Это необходимо для устранения повреждения и замены изношенного трубопровода отопления на участке в районе дома 54А на ул. Советской Армии. Как сообщает служба по связям с общественностью алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), отключение продлится с 10:00 до 15:00. В этот период специалисты Барнаульской теплосетевой компании заменят 4 метра внутриквартального трубопровода диаметром 200 мм. На месте уже все подготовлено для проведения работ.

Ограничение подачи ресурса коснется домов по адресам ул. Микронная, 137, А. Петрова,65, 67, 69, 69б, 63, пр. Коммунаров, 120В, 120Е, 120к1, к2, к3, 122А, 122Б, 124А, 126А, 125А, 127А