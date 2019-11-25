Ашхабад, , 20:08 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 82 контракта с зарубежными бизнесменами и местными коммерсантами на общую сумму $104 млн 220 тысяч (6 млрд 640 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах на сей раз приняли предприниматели из России, Китая, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Афганистана, Пакистана, Турции, Швейцарии, Ирландии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Они проявили интерес к произведенным на туркменских предприятиях бензину и базовому маслу, полиэтилену высокой плотности и хлопчатобумажной пряже.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты приобрели прозрачную полипропиленовую пленку и полиэтилен.