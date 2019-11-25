Бишкек, , 20:02 — REGNUM В Киргизии среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 17 100 сомов (15 600 рублей), в 2020 году она должна будет вырасти почти до 17 960 сомов (16 380 рублей), в 2021 году — до 18 830 сомов (17 180 рублей), а в 2022 году — до 19 680 сомов (17 950 рублей). Такие прогнозы дает министерство финансов республики.

Среднемесячный прожиточный минимум в 2019 году сложился на уровне 4 850 сомов (4 430 рублей), в 2020 году этот показатель будет равен уже 5 060 сомов (4 620 рублей), в 2021 году — около 5 310 сомов (4 840 рублей), а в 2022 году — 5 540 сомов (5 050 рублей).

При этом официальная численность безработных, согласно прогнозам аналитиков финансового ведомства Киргизии, должно будет продолжить снижаться. Так, по итогам 2019 года в стране будет насчитываться 152,5 тысячи безработных, в 2020 году — 148,9 тысячи, в 2021 году — 147,9 тысячи, а в 2020 году — лишь 144,3 тысячи.

Соответственно, уровень общей безработицы в республике за ближайшие три года также должен будет уменьшиться — с 6% до 5,5%.