Нью-Йорк, США, , 20:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США растут в начале недели торгов, индексы Nasdaq и S&P достигли новых рекордных максимумов, 25 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс S&P 500 вырос на 19,81 пункта (0,64%), до 3130,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 100,73 пункта (1,18%), до 8620,61 пункта. Максимум S&P составил 3131,66 пункта, максимум Nasdaq — 8623,64 пункта.

Индекс Dow Jones пока не установил новый рекорд, однако преодолел «символические» 28 000 пунктов — промышленный индекс вырос на 128,50 пункта (0,46%), до 28 004,12 пункта. Дневной максимум Dow Jones пока составляет 28 028,84 пункта.

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