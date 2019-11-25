Рим, , 19:44 — REGNUM В ближайшее время около тысячи тонн производимых в Риме отходов в день будут перенаправляться на полигон в городок Чивитавеккья, передает Mediaset в понедельник, 25 ноября, со ссылкой на осведомленные источники в мэрии.

Такой режим работы будет действовать на период закрытия другого места сбора отходов в окружающей Рим провинции Лацио — в Коллеферро.

Как сообщалось ранее, проблемы с вывозом римских отходов, начавшиеся из-за низкой производительности мусороперерабатывающих предприятий, вышли на политический уровень — основной претензией оппозиции, требующей отставки мэра Рима Вирджинии Раджи, является именно ее предполагаемая «неспособность» справиться с мусорным кризисом.