Москва, , 19:36 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке объявил об отзыве 7 442 транспортных средств из-за проблем с катушками зажигания. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марок Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5), реализованные в период с 2017 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за ошибки в программировании блока управления двигателем, в определённых обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом длительного сохранения напряжения на катушке зажигания может стать возрастание её внутренней температуры и короткое замыкание.

Также сообщается, что на автомобилях, оснащённых определёнными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска.

На отзываемых транспортных средствах будут перепрограммированы блоки управления двигателем, а также проверены катушки зажигания и при необходимости произведена их замена. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.