Тюмень, , 19:33 — REGNUM Тюменский областной суд 25 ноября не удовлетворил жалобу бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода на отказ выплаты $10 млн премии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 9 августа 2019 года Ленинским районным судом экс-гендиректору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко было отказано в выплате премии в $10 млн. Его интересы в процессе представляла супруга.

Сам же Геннадий Лисовиченко на данный момент находится в международном розыске. Его вместе с бывшим совладельцем Антипинского НПЗ Дмитрием Мазуровым обвиняют в ущербе, нанесённом заводу, на сумму 470 млн рублей. Кроме того, Лисовиченко подозревается в продаже заводского железнодорожного пути наливной станции нефтепродуктов на 18 млн рублей меньше реальной стоимости.

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