Пекин, , 19:32 — REGNUM Подписание «предварительного» торгового соглашения США и Китая возможно ещё до Нового года, однако никто не берется предсказывать, когда речь пойдет о «второй фазе» соглашения, 25 ноября передает агентство Reuters.

«Обе стороны в основном достигли широкого консенсуса по первому этапу соглашения» , — сообщил представитель китайской делегации на торговых переговорах в Пекине.

О том, что сделка возможна до конца года ещё на прошлой неделе заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Тем не менее, и китайские, и американские эксперты и официальные лица откладывают окончательное заключение торгового соглашения на отдаленное будущее.

«Первая фаза» торгового соглашения между Китаем и США должна была состояться ещё в середине ноября, однако этого не произошло.

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