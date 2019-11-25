Саранск, , 19:30 — REGNUM В 2019 году в Мордовии завершили реализацию 10 крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, было создано около 500 новых рабочих мест. В настоящее время продолжается реализацию еще 28 инвестпроектов на территории региона, благодаря которым будет создано еще около 3 тыс. рабочих мест, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики по итогам заседания.

В частности, 10 компаний-резидентов ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) «Рузаевка» инвестировали в проекты 480 млн рублей. Сейчас в стадии рассмотрения находятся еще три заявки на организацию производства металлоконструкций, композитных материалов и железобетонных изделий.

Премьер-министр Владимир Сушков призвал создать единые условия оказания мер государственной поддержки для повышения инвестпривлекательности республики. Также он поручил провести глубокий анализ рынка труда, с учетом чего будет формироваться кадровая политика на ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ТОСЭР «Рузаевка» создана постановлением премьер-министра России Дмитрия Медведева в октябре 2017 года.

«Создание территории опережающего развития в Рузаевке будет являться дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения новых инвесторов, позволит создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию малого и среднего предпринимательства, увеличить налоговую базу», — отмечал глава Мордовии Владимир Волков.