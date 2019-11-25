Киев, , 19:26 — REGNUM Правительство Украины уже направило закон об анбандлинге (разделении) госкомпании «Нафтогаз» Энергетическому сообществу ЕС, заявил журналистам сегодня, 25 ноября, министр энергетики Алексей Оржель.

По словам чиновника, теперь Энергетическое сообщество ЕС должно утвердить принятый в Киеве законопроект.

В целом, отметил Оржель, процесс анбандлинга «Нафтогаза Украины» должен завершиться до 26 декабря нынешнего года.

ИА REGNUM напоминает, что 22 ноября украинская национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла предварительное решение о сертификации оператора ГТС. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что окончательное решение по сертификации ожидается во второй половине декабря.

Также напомним, что 15 ноября Верховная рада вносила правки в уже принятый закон о проведении анбандлинга и выделении оператора газотранспортной системы Украины. Один из депутатов Рады заявил, что в правительстве «вдруг» нашли в законопроекте и пытаются исправить «13 страниц ошибок».

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