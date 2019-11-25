Киев, , 19:16 — REGNUM Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Основным фактором для снижения цены на газ, по словам министра, будут большие запасы топлива, сделанные Украиной в летний период и по сравнительно низким «летним» ценам.

«Это не только газ, закачанный по летним ценам… еще больше факторов будет влиять на снижение цены на газ. Если это (подписание транзитного договора) произойдет, у нас будет исторический минимум по ценам, начиная с 1 января», — сказал он.

Вместе с тем Оржель уточнил, что при отсутствии транзита запасы топлива в ПХГ Украины позволят избежать ценовых скачков.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины намерен внедрить т.н. страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. грн за тысячу кубометров с 1 января 2020 года, которая будет зафиксирована до конца отопительного сезона. Вместе с тем в правительстве заявили, что для населения это будет своего рода «лотерея» — рыночная цена может оказаться ниже страховой, и тогда люди, согласившиеся на эту схему, окажутся в проигрыше.