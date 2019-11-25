Саранск, , 19:13 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года Мордовия увеличила экспорт промышленной продукции до 197,2 млн долларов США. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Глава региона Владимир Волков отметил, что экспорт обеспечен за счет поставок высокотехнологичной продукции.

«Вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов. Наша продукция поставляется в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны», — уточнил Волков.

В настоящее время торговыми партнерами республики являются 50 стран: экспорт осуществляется в 45 государств, импортируются товары 26 стран.

Глава Мордовии подчеркнул, что экспортируя собственную продукцию компании региона вносят заметный вклад в достижение цели, которую поставил президент России Владимир Путин — увеличить объем несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Кроме того, республика экспортировала товаров агропромышленного комплекса на 9,2 млн долларов США за указанный период. Объем экспортных поставок сельхозпродукции увеличился на 300 тыс. долларов США. 11 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности республики поставляют продукцию в 24 страны.