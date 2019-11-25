Москва, , 19:11 — REGNUM Первым здравым шагом «Нафтогаза» назвал решение заключить на год договор с Газпромом член Совфеда Алексей Пушков в Twitter 25 ноября.

Комментируя согласие «Нафтогаза» на соглашения по транзиту российского газа по украинской территории, Пушков заявил:

«Это — первый шаг к здравому смыслу и, кстати, к соблюдению интересов самой Украины. Позиция «всё или ничего» лишена перспективы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания допускает заключение договора по транзиту газа с Газпромом на один год.

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