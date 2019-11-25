Москва, 25 ноября 2019, 19:11 — REGNUM Первым здравым шагом «Нафтогаза» назвал решение заключить на год договор с Газпромом член Совфеда Алексей Пушков в Twitter 25 ноября.
Комментируя согласие «Нафтогаза» на соглашения по транзиту российского газа по украинской территории, Пушков заявил:
Читайте также: Минэнерго Украины считает контракт с Газпромом абсолютным приоритетом
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания допускает заключение договора по транзиту газа с Газпромом на один год.
Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ