Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти не поддержал иск АО «Терра Нова» к ООО «Севен Санс Девелопмент» о наложении обеспечительных мер по четырём земельным участкам, принадлежащим последнему. Соответствующее решение было опубликовано на сайте арбитражного суда.

Напомним, АО «Терра Нова», реализующее проект создания намывных территорий в Петербурге, обратилось в арбитражный суд в августе 2018 года. В иске на 1 031 168 381,91 рублей значатся три ответчика: ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад», ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург» и «Севен Санс Девелопмент» — все три компании входят в Seven Suns Development и являются одними из первых, кто возвёл жильё на намывных территориях.

Пока идёт рассмотрение дела, истец подал очередное ходатайство, на этот раз он просил суд применить обеспечительные меры — наложить арест на земельные участки в Невской губе, западнее Васильевского острова. «Терра Нова» просит суд не разрешать заключать по ним сделки и проводить какие-либо операции.

Рассмотрев ходатайство суд не нашел убедительных доводов в наложении подобных запретов, кроме того, истец не привел убедительных доказательств, представляющих его позицию.

«Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения ущерба», — говорится в определении суда.

Поэтому в удовлетворении требований истца было отказано.

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Как сообщалоИА REGNUM, в марте 2018 года городские власти сообщили, что недовольны ходом освоения намывных территорий в западной части Васильевского острова и могут расторгнуть соответствующий договор с девелоперской компанией «Терра Нова».

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