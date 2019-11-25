Варшава, , 19:00 — REGNUM 25 ноября Польский национальный банк завершил процесс возвращения в Польшу ее золотого запаса, хранившегося в Великобритании. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Председатель банка Адам Гляпиньский заявил: «Весь этот процесс требовал тщательной подготовки с нашей стороны и сохранения всего в строгой секретности». Как сообщает банк, «около 100 тонн золота было возвращено в страну из Банка Англии». «Драгоценные металлы стоимостью в 18,3 млрд злотых будут храниться в золотом фонде Польского национального банка», — дополнительно сообщается в записи.

Председатель банка добавил, что «операция по возвращению золота была необычайно сложной, в ней были задействованы несколько сотен сотрудников Национального банка Польши». Он также отметил, что «это станет резервом, который обеспечит финансовую безопасность Польши».