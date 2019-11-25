Вашингтон, , 18:39 — REGNUM О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.

Уточняется, что вывод средств ведут Deutsche Bank (Германия), UBS и Credit Suisse (Швейцария) и Barclays (Великобритания). Это происходит уже в течение трёх лет: из ряда холдингов США уже выведено порядка $280 млрд.

Издание напоминает, что предшествовало этому процессу — решение США заставить функционирующие на их территории зарубежные банки с 2016 г. перевести ряд операций под управление промежуточных холдинговых компаний.

У этих промежуточных компаний должен быть такой капитал, который успешно пройдёт стресс-тесты регуляторов. Во всём этом заинтересованы США, но не европейские банки, для которых эти новые требования — ужесточение условий работы.