Киев, 25 ноября 2019, 18:35 — REGNUM Телекоммуникационная группа МТС уходит с рынка сотовой связи Украины, сообщает 25 ноября «Коммерсант».
По утверждению издания, группа МТС подписала документы о продаже дочернего оператора сотовой связи «ВФ Украина» азербайджанской компании Bakcell.
«Коммерсант» утверждает, что сумма сделки составила $ 734 млн.
«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года», — цитирует «Коммерсант» сообщение компании.
Причины такого решения не указываются.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Украина официально признана беднейшей страной в Европе.
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