Киев, 25 ноября 2019, 18:35 — REGNUM Телекоммуникационная группа МТС уходит с рынка сотовой связи Украины, сообщает 25 ноября «Коммерсант».

По утверждению издания, группа МТС подписала документы о продаже дочернего оператора сотовой связи «ВФ Украина» азербайджанской компании Bakcell.

«Коммерсант» утверждает, что сумма сделки составила $ 734 млн.

«Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2019 года», — цитирует «Коммерсант» сообщение компании.

Причины такого решения не указываются.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Украина официально признана беднейшей страной в Европе.

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