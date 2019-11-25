Рим, , 18:13 — REGNUM О низком прогнозируемом росте российского ВВП сообщил банк UniCredit (Италия), передаёт 25 ноября РБК.

По оценке итальянских аналитиков, российский ежегодный экономический рост не выйдет за пределы полутора процентов — 1,13% в среднем за год. Что касается будущего года, то ВВП РФ сможет показать 1,1% роста, ещё через год — 1,4%.

За три года общий рост ВВП РФ составит, как посчитал UniCredit, 3,4%. Отмечается, что прогноз UniCredit по российскому ВВП стал наиболее пессимистичным среди банков — инвесторов.

Отметим, что в РФ функционирует «ЮниКредит» — дочернее предприятие UniCredit.

Напомним, по прогнозу российского Министерства экономического развития, в будущем году ВВП РФ составит 1,7%, а в 2021 г. — 3,1%.

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