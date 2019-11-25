Симферополь, , 17:58 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил жителей Симферополя в том, что ремонт центральных улиц города удастся выполнить без больших пробок. Об этом он заявил 25 ноября журналистам.

«Все центральные улицы города — Толстого, Пролетарская, Карла Маркса, Шмидта, Калинина, Воровского, Маяковского, Козлова — будут ремонтироваться в 2020 году. Уверен, что не будет пробок, потому что крупная компания, заходя на такие участки дорог, достаточно быстро может их сделать. Зашли, сделали работу за неделю и вышли», — выразил уверенность Аксёнов.

По его словам, при ремонте дорог будет проводиться и реконструкция инженерных сетей, часть которых планируется убрать под землю.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года компании «ВАД» и «Центродорстрой» будут едиными подрядчиками строительства и ремонта всех дорог в Крыму.

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