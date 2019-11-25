Нью-Йорк, США, , 17:56 — REGNUM Несмотря на приближение «Черной пятницы», главного праздника потребительского безумия в США, сектор розничных продаж на Уолл-стрит фиксирует убытки, 25 ноября передает агентство Reuters.

Ожидается, что «Черная пятница» 2019 года принесет крупным ритейлерам ещё меньше прибыли, чем в 2018 и 2017 году — розничная торговля в США проигрывает конкуренцию онлайн-платформам Amazon и Aliexpress.

Акции крупнейших ритейлеров США, таких как AP, Macy's, JC Penney падали весь 2019 год, несмотря на общий рост фондового рынка. Котировки Nordstrom, GAP и Kohl's за год снизились на 19−35%.

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