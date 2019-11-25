Вышгород, , 17:50 — REGNUM «Абсолютным приоритетом» назвал подписание до конца года контракта с Газпромом на транзит газа украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в беседе с журналистами 25 ноября.

Оржель «Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку».

Украинский министр пояснил, что транзит российского газа принесёт в бюджет Украины три миллиарда долларов.

Напомним, 25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компанию устроит вариант транзитного контракта с Газпромом, предложенный вице-президентом Европейской комиссии.

Этот вариант — договор на год при соответствии условий договора «европейским правилам».

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