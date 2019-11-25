Симферополь, 25 ноября 2019, 17:43 — REGNUM В Сирии ищут варианты организации прямого морского сообщения с Крымом. Об этом 25 июня журналистам в Симферополе сообщил генеральный директор организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта САР Ибрагим Медх.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ближайшие месяцы Крым с официальным визитом посетит министр транспорта Сирийской Арабской Республики для обсуждения вопроса транспортировки грузов морским и авиационным путём.
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