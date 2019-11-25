Москва, , 17:34 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Так, ставки утилизационного сбора легковых автомобилей вырастут на 110,7%. При этом ставки утилизационного сбора на легковые автомобили с двигателем объемом от 3,5 литра увеличатся на 145%, а вот с объемом двигателя 1−2 литра — на 112,4%.

Напомним, что утилизационный сбор был введен в 2012 году. Сперва его платили только импортеры автомобилей, но с 2014 года стали платить все производители. Утилизационный сбор несколько раз индексировался, при этом почти все российские автозаводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора.

Власти декларируют, что утилизационный сбор введен для обеспечения экологической безопасности, однако не совсем понятно, на что же именно идут эти средства. Ведь ни для кого не секрет, что в развитых странах переработка материалов, из которых изготовлен автомобиль, приносит прибыль, и зачем тогда платить за утилизацию, совершенно не понятно.

Эксперты сходятся во мнении, что увеличение утилизационного сбора неминуемо приведет к росту цен на автомобили. При этом больше всего вырастут цены на импортируемые в Россию автомобили.