Ташкент, , 17:29 — REGNUM Навойский горно-металлургический комбинат разделят на несколько акционерных обществ, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

По его словам, это послужит более экономически обоснованным целям, позволит сделать производство менее громоздким и управляемым.

«На сегодня уже есть планы по созданию на базе НГМК АО «Узбекзолото» и АО «Узбекуран», отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM НГМК — монопольный оператор по добыче, обогащению и экспорту урана в Узбекистане. По данным МАГАТЭ, Узбекистан стоит на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. В стране разведано на данный момент около 40 месторождений с запасами урана, основу которых составляют 27 месторождений. По данным информационного центра Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам страны, разведанные и оцененные запасы урана составляют 185,8 тыс. тонн. Республика пока не обладает собственной атомной промышленностью, и весь произведенный малообогащенный уран поставляет на экспорт. Узбекистан находится на четвертом месте в мире по разведанным запасам золота и на седьмом месте по его добыче. Сегодня НГМК производит порядка 85% узбекского золота. За годы независимости выпуск золота увеличен в 1,5 раза.