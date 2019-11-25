Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Включение санкций против участников проекта «Северный поток — 2» в военный бюджет США позволит кому-то из американских военных нажиться, сообщил 25 ноября сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью RT.

Комментируя планы Вашингтона относительно военного бюджета 2020 года, Мирзаян отметил, что своё участие в проекте «Северный поток — 2» компании, которые Соединённые Штаты хотят наказать, отменять не станут, поскольку «все средства уже выделены компаниями-участниками».

Видимо, отмечает эксперт, инициаторы нового давление на участников проекта являются попыткой «создать шум» и изобразить деятельность против проекта. Статья для американского бюджета, по мнению Мирзаяна, «проходная».

Мирзаян "Я видел, что на эти санкции будут выделены колоссальные деньги, те, за которые стоит бороться. Ну, кому-то из американских военных повезёт распилить этот бюджет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в американском сенате заявили, что санкции против компаний-участниц проекта «Северный поток — 2» будут закреплены в новом американском военном бюджете.

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