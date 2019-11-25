Москва, , 17:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым повысить уровень товарооборота с Финляндией примерно в 1,5 раза. Об этом он заявил по итогам пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил глава правительства, в 2008 году товарооборот между Россией и Финляндией составил 22,5 млрд долларов, и «это то, что можно достичь, если хорошо постараться».

Медведев также отметил рост в 20% объёма товарооборота в 2018 году между двумя странами по сравнению с 2017 годом.