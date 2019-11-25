Владикавказ, , 17:15 — REGNUM В Северной Осетии пойман на мошенничестве директор одного из предприятий республики, выпускающего алкогольную продукцию. Владелец бизнеса не заплатил налог на добавленную стоимость, в результате чего региональная казна недосчиталась 45 млн рублей, сообщили 25 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Налоговые преступления были совершены в 2017—2018 годах. В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Установлено, что подозреваемый представил в налоговую инспекцию ложные данные о якобы заключенных сделках с различными коммерческими организациями.

После этого он предъявил к налоговому вычету суммы по ряду договоров. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд для вынесения наказания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Северной Осетии было возбуждено уголовное дело в отношении директора компании «ТехИнвест», который попал в поле зрения правоохранителей за неуплату налогов на сумму 26,8 млн рублей.