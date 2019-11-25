Тегеран, , 17:51 — REGNUM 25 ноября президент Ирана Хасан Рухани открыл железную дорогу Мяньех — Бостанабад в провинции Восточный Азербайджан, которая является частью более крупного проекта Мяньех — Тебриз. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Президент отметил, что, пользуясь новой железной дорогой вместо личного автомобильного транспорта, люди смогут сэкономить до 16 млн литров топлива ежегодно. Также по новым путям планируется перевозить по 7 млн тонн грузов каждый год.

Согласно источнику, железная дорога Мяньех — Тебриз соединит провинцию Восточный Азербайджан с Трансиранской железной дорогой. По словам заместителя министра дорог и городского развития Хейроллы Хадеми, присутствовавшего на церемонии открытия, новая железная дорога сократит путь из Тегерана до Тебриза на несколько часов.