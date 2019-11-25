Аддис-Абеба, , 17:50 — REGNUM Власти Эфиопии призвали к увеличению инвестиций Южной Кореи в обрабатывающую промышленность, заявив, что ее потенциал в этом секторе создаст для Сеула беспроигрышную ситуацию. Государственный министр иностранных дел Эфиопии Аклилу Хайлемайкл подчеркнул, что огромный потенциал Эфиопии в этом секторе, включая хорошо развитые индустриальные парки, создаст беспроигрышную ситуацию, если южнокорейские предприятия будут инвестировать в Эфиопию. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

На встрече со своим корейским коллегой Юном Кан-Хёном Аклилу заявил, что у южнокорейских компаний есть огромные возможности для построения успешного бизнеса в Эфиопии. Аклилу призвал корейские компании инвестировать в Эфиопию, ссылаясь на потенциальные и благоприятные возможности для бизнеса, которые страна открывает, особенно в производственном секторе. По словам Аклилу, совместная деловая конференция, которая прошла в Аддис-Абебе, создала возможность для дальнейшего развития торговых связей между двумя странами.

Заместитель министра по экономическим вопросам в министерстве иностранных дел Южной Кореи Юнь Кан-Хён отметил, что корейские компании заинтересованы в инвестировании в Эфиопию в области здравоохранения, текстиля и развития индустриальных парков.

Заместитель министра настоятельно призвал к реализации соглашения об избежании двойного налогообложения, которое могло бы укрепить экономические связи. Он также настоятельно призвал подписать соглашение о защите инвестиций для улучшения притока южнокорейских инвестиций в Эфиопию. Заместитель министра также подтвердил, что его страна готова поддержать компании, которые работают в Эфиопии.