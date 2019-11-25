Аддис-Абеба, , 17:04 — REGNUM Эфиопия и Alibaba Group подписали соглашение о создании в Аддис-Абебе центра электронной всемирной торговой платформы (eWTP). Подписание соглашения произошло после визита председателя Alibaba Group Джека Ма в Аддис-Абебу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Центр eWTP предназначен для обеспечения трансграничной торговли, предоставления интеллектуальных услуг в области логистики и реализации помощи эфиопским малым и микропредприятиям в достижении глобальных рынков. EWTP — это глобальная инициатива под руководством Alibaba, в которой участвуют многие компании и которая продвигает диалог между государственным и частным секторами в целях поддержки более широкой глобальной торговли, в которой используются технологические и политические инновации для расширения возможностей микропредприятий, женщин и молодежи.

Соглашение было подписано министром инноваций и технологий Эфиопии Гетахуном Мекурией и директором Alibaba Group и председателем Ant Financial Services Group Эриком Цзином в присутствии премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда и китайского миллиардера Джека Ма.

Министр Эфиопии заявил по случаю, что создание эфиопского хаба eWTP является важным шагом в развитии цифровой экономики в Эфиопии. Соглашение будет в значительной степени способствовать упрощению процедур торговли и открытию рынков для малых предприятий не только в Эфиопии, но и во всей Африке.

Премьер-министр Абий со своей стороны заявил, что платформа внесет большой вклад в развитие страны, внедрив новые методы работы, расширив участие частного сектора и предоставляя надежную информацию о рынке. Кроме того, это также поможет Эфиопии стать одной из пяти ведущих африканских экономик в ближайшие 10 лет и обеспечить эффективное и прозрачное предоставление таможенных услуг.