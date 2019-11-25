Москва, , 16:44 — REGNUM Российская сторона не пойдёт первой на отмену эмбарго против Евросоюза. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил российский премьер, «часть российских компаний» поддерживает сохранение российских санкций навечно.

При этом Медведев подчеркнул, что, несмотря на существование эмбарго против ЕС, России никто не мешает вести отношения с европейскими странами по отдельности.

Он также отметил, что до тех пор, пока Евросоюз не начнёт отмену санкций, Россия делать подобных шагов не станет.