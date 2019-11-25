Лос-Анджелес, США, , 16:34 — REGNUM Глава Tesla Илон Маск заявил в «Твиттере» 25 ноября, что число заказов нового электирческого пикапа компании Cybertruck за три дня продаж составило 200 тысяч.

Впрочем, о сотнях тысяч заказов на новый пикап Tesla пока известно только со слов Маска. Кроме того, для заказа Cybertruck стоимостью $39 900 требуется предоплата всего $100 — совсем небольшие деньги для того, чтобы изменить настроение инвесторов.

Напомним, после провального показа Cybertruck в Лос-Анджелесе акции Tesla рухнули примерно на 6%, убытки компании составили сотни миллионов долларов. Инвесторов смутили отзывы о пикапе, дизайн и качество которого вызвали неоднозначную реакцию.

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