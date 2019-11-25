Киев, 25 ноября 2019, 16:27 — REGNUM Иностранцы на сегодняшний день владеют 12,9% внутренних украинских облигаций и 14,5%, если смотреть исключительно на гривневый номинал, сообщил экспертный совет украинского Нацбанка.
Совет подчеркивает, что такой показатель не является даже средним в мире.
«В Перу доля нерезидентов превышает 50%, в Чехии составляет 42%, Индонезии и Южной Африке — около 39%, Мексике — 31%, России — 30%, Польше — 26,5%, Венгрии и Египте — около 20%», — отмечают эксперты украинского Нацбанка.
«Действительно, не очень-то и густо… особенно наслушавшись зажигательных речей украинских политиков о засилье нерезидентского капитала в стране», — прокомментировал экономист Андрей Блинов.
ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, объём вложений нерезидентов в государственные бумаги Украины по сравнению с началом года вырос на 98,8 млрд грн или почти в 17 раз.