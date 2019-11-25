Киев, , 16:15 — REGNUM Громкие заявления нынешней власти Украины о намерении ускорить экономический рост страны выглядят смешно на фоне официальных данных государственной службы статистики, заявил сегодня, 25 ноября, украинский экономист Борис Кушнирук.

В частности, подчеркнул эксперт, объемы промышленного производства на Украине неуклонно сокращаются с июня этого года.

«В июне промпроизводство на Украине сократились на 2,3%, в июле — на 0,2%, в сентябре — на 1,7%, в октябре — еще на 1,1%. Если сравнивать октябрь 2019 с аналогичным месяцем прошлого года, то сокращение производства достигло критических 5%», — подчеркивает экономист.

ИА REGNUM отмечает, что ранее эксперты заявляли — спад промпроизводства на Украине длится уже на протяжении полугода, но правительство упорно не желает обращать внимание на рецессию в промышленности.

По официальной информации, наибольшее падение в годовом выражении на Украине зафиксировано в производстве автотранспортных средств — 15,4%, металлургии — 11,9%, текстильном производстве — 9,4%. Рост в годовом выражении зафиксирован только в трех отраслях промышленности: производстве электронной и оптической продукции, химической промышленности и фармацевтике.