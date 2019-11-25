Киев, , 16:08 — REGNUM Вопросы организации поставок нефти в Белоруссию через Украину по нефтепроводу «Одесса — Броды», а также создания совместного предприятия по транспортировке нефти на белорусский Мозырский НПЗ обсуждались на заседании украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на украинском правительственном портале.

Представители Белоруссии подняли вопрос о поставках реактивного топлива на Украину по «многоканальной схеме». Стороны договорились создать рабочую группу по вопросам сотрудничества по вопросам, связанным с нефтью и нефтепродуктами.

Они также обсудили поставки электроэнергии из Белоруссии — ранее её экспортировала Украина белорусским потребителям. В официальном сообщении сказано: «Прогнозируется, что в 2020 году импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину равен 2 100 000 000 кВт. ч Такие данные сформированы в соответствии с утвержденным Порядком формирования прогнозного баланса электрической энергии ОЭС Украины на расчетный год».

«Электроэнергия среди приоритетных вопросов», — заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

В связи с запуском в феврале первого энергоблока БелАЭС он обратил внимание на перспективу избытка электроэнергии у белорусских партнёров.

Транспортировка газа, развитие добычи торфа и угля, а также другие вопросы были обсуждены на заседании украинско-белорусской группы. Её сопредседателями стали первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин, а с белорусской стороны — замминистра энергетики Вадим Закревский и замглавы госконцерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

Белорусская сторона выразила намерение покупать на Украине оборудование и комплектующие, а украинская — торфяные брикеты для замещения российского газа и донецкого угля.