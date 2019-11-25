Мурманск, 25 ноября 2019, 15:52 — REGNUM В Мурманской области будет создан Арктический центр судоремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минпромторге России.
Центр будет создан на базе трёх существующих судоремотных заводов: «10 СРЗ», «35 СРЗ» и «Нерпы». Новый центр сохранится в периметре ОСК, позволит оптимизировать расходы и повысить заработные платы сотрудников предприятия.
По мнению губернатора Мурманской области, решение о создании Арктического центра судоремонта даёт области серьёзный толчок к развитию.