Мурманск, 25 ноября 2019, 15:52 — REGNUM В Мурманской области будет создан Арктический центр судоремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минпромторге России.

Центр будет создан на базе трёх существующих судоремотных заводов: «10 СРЗ», «35 СРЗ» и «Нерпы». Новый центр сохранится в периметре ОСК, позволит оптимизировать расходы и повысить заработные платы сотрудников предприятия.

По мнению губернатора Мурманской области, решение о создании Арктического центра судоремонта даёт области серьёзный толчок к развитию.

«Те компетенции, которые у нас есть, те мощности, которые существуют, и тот спрос, который сегодня появляется благодаря большим инвестпроектам, связанным с развитием Севморпути, работой на шельфе, новым портом «Лавна», — всё это обеспечивает спрос и загрузку. Наша задача — сделать так, чтобы у нас появился настоящий центр судоремонта с «головой» в Мурманской области, крупный налогоплательщик и работодатель», подчеркнул Андрей Чибис.