Кампала, , 15:53 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени в пятницу, 22 ноября, был официальным гостем на открытии первого в стране завода по производству и сборке электроники в Наманве. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, завод был построен при поддержке китайской компании SIMI.

На полную мощность на заводе будут работать три производственные линии. В каждой линии будет ежедневно выпускаться 2000 многофункциональных телефонов, 1500 смартфонов, 800 ноутбуков, 2000 зарядных устройств, 4000 USB-кабелей и 4000 комплектов наушников. В настоящее время на заводе будут работать более 400 сотрудников, сообщают репортеры.

«Я очень доволен солидарностью Китая с Угандой и Африкой в целом. Уганда движется очень хорошо, экономика выросла до 35 миллиардов долларов США, если смотреть на обычный метод расчета ВВП», — сказал Мусевени.

Далее Мусевени заявил, что единственной оставшейся проблемой, которую его правительство должно преодолеть, является коррупция в среде государственных служащих.

«У нас нет никаких других проблем. У нас сейчас есть электричество, мы собираемся решить проблему транспортных расходов. Мы также начали решать проблему в сфере ИКТ», — добавил Мусевени.

Ранее государственный министр по инвестициям и приватизации Уганды Эвелин Аните заявила, что производство местных телефонов на уровне приведет к сокращению импортных расходов.