Ставрополь, , 15:48 — REGNUM Величина долга потребителей Северного Кавказа перед поставщиками электроэнергии составляет около 50 млрд рублей. Большую часть этой суммы составляет долг Дагестана — 37,5 млрд рублей, сообщили 25 ноября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

О том, что вопрос неплатежей требует вмешательства властей РФ и субъектов СКФО заявил на недавнем совещании министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. О том, что в ближайшее время состоится заседание правительственной комиссии РФ по вопросам топливно-энергетического комплекса СКФО, на котором будут рассмотрены вопросы задолженности по ряду регионов, в том числе и по Дагестану, ранее сообщал вице-премьер Виталий Мутко.

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Как отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, в настоящее время «из-за колоссальной задолженности» под постоянной угрозой срыва поставок энергоресурса находятся жители Северного Кавказа. В сущности получается, что Россети субсидирует регионы-должники.

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