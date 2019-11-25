Нур-Султан, , 15:47 — REGNUM Первичное публичное размещение акций (IPO) национальной компании «Казахстанские железные дороги» (КЖД) отложили до 2023 года. Об этом заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на пленарном заседании сената, сообщает 25 ноября издание BNews.

По его словам, в настоящее время ведется работа по улучшению финансового состояния национальной компании, в том числе реструктуризируются долги. В частности, валютные долги КЖД планируется заменить на долги внутри страны. Смаилов добавил, компании «Казахтелеком», «Эйр Астана» и «КазМунайГаз» будут выведены на IPO в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре произошла частичная приватизация казахстанской компании «Казатомпром». В частности, на биржах Лондона и Нур-Султана было продано 9,86 млн глобальных депозитных расписок на сумму $128,2 млн. Размер пакета составил 3,8%.

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