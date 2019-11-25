Москва, , 15:40 — REGNUM В ближайшее время рубль настигнет небольшое ослабление, причина тому — психологического влияния: как известно, рубль ежегодно перед новогодними праздниками теряет свой вес. И этот год не станет исключением, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Граждане массово готовятся к новогодним праздникам и отсюда активно растёт спрос на иностранную валюту. А вот инвесторы, наоборот, не будут проявлять большого интереса к рублю, так как прекрасно знают, что рубль дешевеет в этот период.

Главные и самые значимые факторы давления на рубль, как и в большинстве случаев, находится на внешнеполитическом фоне. Рынок находится в пассивном и выжидающем режиме, причина тому — отсутствие конкретных договорённостей в торговых отношениях между США и Китаем.

Кроме того, США заявили о своих планах ввести санкции против «Северного потока-2». В данный момент невозможно точно спрогнозировать, что можно противопоставить начавшейся санкционной риторике, а как известно, любая неопределенность негативно влияет на рисковые активы.

Ещё одним значимым событием для рынка можно назвать «чёрную пятницу». На этой неделе в Америке массовые распродажи, а это значит, что внутренний спрос покажет рост и доллар укрепится. В связи с чем доллар будет торговаться в диапазоне 63,90−65,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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