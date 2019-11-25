Москва, , 15:35 — REGNUM Среднюю сумму депозитов жителей России на сегодняшний день на уровне 200 тыс. рублей можно объяснить несколькими причинами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя размеры банковских депозитов жителей России.

«Во-первых, большую сумму принято хранить на вкладах для получения дополнительных процентов. Во-вторых, вклад в банке нужен во избежание инфляционного влияния, с учетом неустойчивости мировой экономики.

А частью мировой экономики является и российская экономика. Предпочтение надо отдавать инвестициям в недвижимость и землю, чем хранения больших сумм на депозитах в банке.

Не стоит забывать, что для большинства населения сумма депозита в 200 тыс. рублей является большой суммой и под силам не каждому.

И это объясняет разницу между Москвой (800 тыс. рублей) и медианный уровнем вкладов среди других регионов (119 тыс. рублей)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депозиты жителей России в банках составляют в среднем 200 тыс. рублей на человека. При этом выросла доля граждан, которые считает, что откладывать деньги необходимо — с 11% в 2016 году до 23% в 2019 году.

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