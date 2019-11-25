Киев, , 15:33 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) снизились до 21,2 миллиарда кубометров топлива, сообщил 25 ноября оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз».

Источник уточняет, что с начала сезона отбора газа, 2 ноября 2019 года, запасы сократились на 1,5%, при этом украинские хранилища заполнены на 68%, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Укртрансгаз» отмечает, что 23 ноября из хранилищ было отобрано 67,12 млн кубометров газа. Сейчас запасы газа на 30% больше, чем на аналогичную дату 2018 г. (тогда было 16,6 млрд кубометров).

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины многократно публично заявляли, что запасов газа хватит для прохождения зимы вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа.

19 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил, что Украина этой зимой «без транзита не замерзнет». Вместе с тем, чиновник отметил, что наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы природного газа в хранилищах станут меньше, чем сейчас.