Сеул, , 15:31 — REGNUM Фондовая биржа Южной Кореи (KRX) подсчитала капитализацию всех публичных компаний в стране. По данным KRX, она составляет 1,36 трлн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

При этом самая дорогая американская корпорация Apple стоит 1,18 трлн долларов, что сопоставимо с фондовым рынком Южной Кореи, отмечают эксперты. По данному показателю страна занимает 15 место в мире; в 2017 году она располагалась на 13 месте, а в 2018 году — на 14. За 10 месяцев этого года совокупная стоимость всех публичных южнокорейских компаний сократилась на 1,24% против падения на 17,2% в конце прошлого года.

Негативная динамика обусловлена ухудшением финансовых показателей южнокорейских компаний: их прибыли сокращаются из-за противостояния основных торговых партнёров — США и Китая — а также ввиду падения мирового спроса на их продукцию. Как следствие, инвесторы переносят свои активы в более доходные страны или предпочитают вкладываться в относительно безопасный американский рынок.