Москва, , 15:25 — REGNUM Из-за затянувшегося кризиса все больше людей в России начинают более ответственно относится к деньгам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя размеры банковских депозитов жителей России.

«Граждане понимают, что текущие экономические трудности в обозримой перспективе не исчезнут, тогда как годами жить в кредит не соответствует отечественному менталитету (в отличие от США или ЕС). Выход один — копить деньги на черный день и экономить на крупных покупках.

Подобная ситуация является предохранительным механизмом от появления серьезного пузыря на кредитном рынке: качество потребительских кредитов все еще остается хорошим, а значит финансовая дисциплина российских граждан находится на высоком уровне.

Тем не менее, малоимущим становится все сложнее справляться с растущими ценами в магазинах и увеличением размера обязательных выплат: долговая нагрузка у людей с доходами менее 20 тыс. рублей составляет около 28%.

Именно поэтому в регионах России с низкой средней заработной платой становится гораздо менее склонны откладывать деньги — у них попросту нет свободных средств.

Центробанк предпринял меры по сокращению выдачи потенциально проблемных кредитов, увеличив коэффициенты риска для банков, что должно привести к существенному сокращению новый займов, но как-то улучшить положение со сбережениями, в отсутствие ускорения экономики, вряд ли получится.

Реальные доходы и потребление упали почти на 10% в 2015 году. С тех самых пор, размер доходов остается практически неизменным, тогда как объем потребление увеличивается почти на 3% в год.

Чтобы сбережения жителей России росли и дальше, потребуется ускорение роста заработных плат в стране. В текущем году этого ожидать не стоит, но возможно уже в 2020 году ситуация изменится», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депозиты жителей России в банках составляют в среднем 200 тыс. рублей на человека. При этом, по данным опроса, около 65% граждан не имеют сбережений.

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