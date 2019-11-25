Сеул, , 15:25 — REGNUM Правительства Республики Корея и Сингапура подписали соглашение о сотрудничестве в области фармацевтики. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Соглашение было подписано на полях саммита АСЕАН — Южная Корея, открывшегося 25 ноября в Пусане. Стороны договорились об обмене информацией о производителях лекарств и медицинских препаратов, новейшими технологиями и совместном использовании производственных мощностей.

Кроме того, было подписано соглашение о надлежащих производственных практиках (GMP) — единых стандартах производства и контроля качества препаратов медицинского и ветеринарного применения. Эксперты полагают, что все это позволит снизить цены медикаментов и повысить качество, от чего выиграет конечный потребитель. Кроме того, партнёрство с Сингапуром ускорит рост фармацевтической индустрии Южной Кореи, который сейчас достигает 10,5% ежегодно, хотя на мировом рынке южнокорейские производители занимают скромные 3,2%.