Архангельск, , 15:23 — REGNUM Архангельску, Северодвинску и Плесецкому району пришлось вернуть часть средств, выделенных им на благоустройство территорий. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил губернатор Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Уходящий 2019 год показал, что не все муниципальные образования смогли освоить выделенное финансирование по программе в полном объеме. Предлагаю выступить с инициативой по изменению принципа распределения средств: давать их не пропорционально численности населения, как это происходит сейчас, а в зависимости от готовности муниципалитета к их эффективному освоению», — отметил Орлов.

Суммарно высвободились 7,365 млн рублей, которые на конкурсной основе перераспределены между Вилегодским, Вельским, Коношским, Лешуконским, Няндомским, Приморским и Шенкурским районами.

Эти муниципалитеты, обеспечившие стопроцентное исполнение программы 2019 года, получили дополнительные возможности закупить необходимое оборудование и материалы на продолжение работ.

Напомним, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в области планируется благоустроить 96 общественных и 99 дворовых территорий. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 333,1 млн рублей.