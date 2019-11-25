Архангельск, 25 ноября 2019, 15:23 — REGNUM Архангельску, Северодвинску и Плесецкому району пришлось вернуть часть средств, выделенных им на благоустройство территорий. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил губернатор Игорь Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Суммарно высвободились 7,365 млн рублей, которые на конкурсной основе перераспределены между Вилегодским, Вельским, Коношским, Лешуконским, Няндомским, Приморским и Шенкурским районами.
Эти муниципалитеты, обеспечившие стопроцентное исполнение программы 2019 года, получили дополнительные возможности закупить необходимое оборудование и материалы на продолжение работ.
Напомним, что по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в области планируется благоустроить 96 общественных и 99 дворовых территорий. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 333,1 млн рублей.