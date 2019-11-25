Москва, , 15:13 — REGNUM Семь российских предприятий получили разрешение на поставки мяса птицы и говядины на рынок Вьетнама, сообщили в Россельхознадзоре.

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В октябре 2019 года состоялся визит в Россию вьетнамской делегации из Департамента здоровья животных (DAH) Минсельхоза Вьетнама.

В ходе переговоров был согласован упрощённый порядок рассмотрения досье российских предприятий, а также расширен список предприятий, поставляющих продукцию во Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может ввести временные ограничения на поставки риса из Вьетнама из-за выявления в этой продукции вредителей.

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