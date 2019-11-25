Новосибирск, , 15:08 — REGNUM Новосибирским муниципалитетам увеличат субсидии из регионального бюджета на приобретение современных автобусов. Соответствующие изменения в областную госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» одобрены на заседании правительства региона сегодня, 25 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перевозчикам предлагается возмещать 30% фактических затрат по приобретённым автобусам, которые осуществляют перевозку льготных категорий граждан на межмуниципальных маршрутах на внутриобластном сообщении.

Региональные власти считают, что это позволит повысить активность перевозчиков по обновлению подвижного состава и обеспечить финансовую устойчивость транспортных предприятий.

Также предложено увеличить субсидии бюджета Новосибирской области на софинансирование расходов местным бюджетам муниципальных образований — с 10% до 20% стоимости приобретения одной единицы автобуса с улучшенными экологическими характеристиками и работающими на компримированном газе.